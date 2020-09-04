Госдума рассмотрит сразу несколько социально значимых законопроектов

Сразу четыре социально значимых законопроекта рассмотрят депутаты Госдумы на первой пленарной неделе осенней сессии.

Так, согласно распорядку работы нижней палаты, каникулы у парламентариев заканчиваются 7 сентября, но до 13 сентября они будут работать с избирателями в регионах, поэтому первые заседания начнутся только 14 числа. Согласно повестке заседаний Совета Госдумы, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности, депутаты впервые соберутся 15 и 16 числа, чтобы рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении.

В их числе - документ, согласно которому за молодыми семьями должны сохраняться льготные условия при покупке жилья до реализации ими этого права. Это значит, если они стали участниками программы, то независимо от возраста останутся ими до тех пор, пока не получат свои квадратные метры.

Еще один законопроект предлагает закрепить приоритет опекунства в случае потери родителей за бабушками и дедушками. Также им вводится понятие "предварительная опека": она может устанавливаться на период оформления опекуном документов пока ребенок проживает с ним. Помимо этого, законопроект предлагает запретить передачу несовершеннолетнего другому члену семьи, из которой его изъяли.

Депутатам предстоит рассмотреть целесообразность замены социальной жилплощади, предоставляемой детям-сиротам, социальной выплатой при условии, что она будет направлена на улучшение жилищных условий с использованием собственных средств, ипотечного займа (кредита) или мер господдержки, в числе которых может быть материнский капитал.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это позволит выпускникам интернатов приобретать в собственность квартиры больших размеров и не ждать до 10 лет, чтобы увеличить жилплощадь, как это приходится делать сейчас.

Четвертый документ предлагает законодателям усилить контроль за распоряжением средствами маткапитала, которые направляются на улучшение жилищных условий. Согласно ему, Пенсионный фонд путем направления запросов в различные ведомства будет проверять документы на жилплощадь, которые должны быть оформлены на каждом из этапов при покупке квартиры с использованием средств сертификата.