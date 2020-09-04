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04.09.2020 18:36
Рубрика: Общество

В Турции нашли один из крупнейших храмов эллинистического мира

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи раскопали руины храма Адриана, стоявшего в древнем городе Кизик в западной провинции Балыкесир. Он считался одним из крупнейших и важнейших святилищ древнего мира.

Фото: Hildegard Burri-Bayer / Goethe University Frankfurt am Main
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Как сообщает Daily Sabah, раскопки в древнем городе на окраине полуострова Капыдаг были возобновлены группой под руководством профессора Нуреттина Кочана из Университета Бандырма Оньеди Эйлюль.

Исследователи изучают руины храма, который был назван в честь римского императора Адриана. На текущий момент группа уже нашла большое количество различных каменных артефактов. Удалось и уточнить размеры этого храма.

Его длина составляла приблизительно 116 метров, а ширина - около 62 метров. Этот храм был таким же большим, как знаменитый храм Артемиды в древнем городе Эфес, расположенном в современном турецком городе Измире. Сравнить по масштабу его можно и с храмом Аполлона в курортном городе Дидим.

При этом, по словам профессора Кочана, рельефная арка храма Адриана была на 1,66 метра длиннее, чем у его "конкурентов", а колонны были выше почти на два с половиной метра. Строительство храма, вероятно, велось очень много лет. Исследователи предполагают, что к северу от него располагалась агора - традиционная рыночная площадь, центральное общественное пространство в древнегреческих городах-государствах.

О том, что храм Адриана очень почитался в эллинистическом мире, говорят древние записи. Согласно им в 166 году философ Аристид Афинский выступил на агоре с речью и сказал следующеее: "Вы построили такой великий храм, что он заменил горы. Моряки знают города по горам, но ваш город известен по храму".

В ходе раскопок было установлено, что этот храм производил великолепное впечатление. Он был расписан красной, синей и золотой красками. При раскопках были обнаружены части головы от женской скульптуры, которая украшала арку храма. Анализ показал, что скульптура была покрыта позолотой. Кстати, крыша храма была мраморной.

Фото: Esercito Italiano - Comando Truppe Alpine
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Также были обнаружены фрагменты статуй, стоявших внутри святилища. К сожалению, все найденные скульптуры оказались разбиты на части. Вина в этом лежит и на местных жителях. На протяжении многих сотен лет они использовали руины древнего города в качестве каменоломни, в которой добывали материал для строительства своих домов.

"Это было монументальное здание, но оно пострадало от частых землетрясений, - говорит профессор Кочан. - Этот регион перешел под власть сельджуков в 1085 году, когда Стамбул приобрел особый статус. До той поры Кизик считался одним из важных торговых центров. Он обладал тремя портами, которые были закрыты. Из-за этого город потерял свое былое значение, вот почему он начал рушиться".

Известно, что древнейшее поселение на месте Кизика возникло около 5000 года до нашей эры. Первыми его обитателями были люди из племени долионов. Около 1200 года до нашей эры сюда мигрировали некоторые племена из прибрежных районов Эгейского моря и Балкан. Долгое время Кизик был колонией Милета, одного из важнейших городов Ионии.

В 546 году этот город попал под власть персов. Независимость он обрел в 364 году до нашей эры, но оставался таковым недолго - в 334 году до нашей эры он был завоеван Александром Великим и попал под власть македонцев, которых позднее сменили римляне. Считается, что Кизик сильно пострадал от двух землетрясений в VII и VIII веках и был практически разрушен землетрясением в 1063 году.

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