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04.09.2020 17:21
Рубрика: Общество

Растаявший в Альпах ледник обнажил идеальную мумию

Текст: Денис Передельский
Фото: Esercito Italiano - Comando Truppe Alpine Фото: Esercito Italiano - Comando Truppe Alpine
Фото: Esercito Italiano - Comando Truppe Alpine

Альпийский армейский корпус в Италии помог ученым транспортировать с высокогорья 400-летнюю ледяную мумию серны, которая была случайно найдена альпинистом во время его похода. Это открытие было сделано благодаря тому, что веками скрывавший мумию ледник растаял.

Фото: Hildegard Burri-Bayer / Goethe University Frankfurt am Main
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Как сообщает Phys.org, останки животного были обнаружены близ итальянского городка Валь Аурина. Они уже доставлены в лабораторию, где к ее анализу приступили эксперты Института изучения мумий Eurac Research. Одна из стоящих перед ними задач заключается в том, чтобы улучшить методы сохранения мумий по всему миру.

Мумия принадлежала серне, которая погибла примерно 400 лет назад. Ее случайно обнаружил альпинист Герман Оберлехнер. Причем поначалу ничего необычного он в этом не увидел. Альпинисты часто встречаются с останками диких животных во время своих "экскурсий".

И только внимательно осмотрев ледяную мумию, он понял, что столкнулся с уникальным открытием. О находке он сообщил рейнджеру, а уже тот обратился к экспертам. Уникальность же находки заключается в прекрасной сохранности туши. Ледник на протяжении нескольких столетий тщательно оберегал ее от процесса разложения. Но в наши дни он растаял, обнажив животное.

Ценность для науки заключается в том, что из-за своего возраста и степени сохранности останки серны являются идеальным имитатором человеческих мумий. А ученые сталкиваются с проблемой их сохранения. От степени сохранности, например, зависит возможность исследования ДНК, которая содержит весьма важную информацию о древних временах.

Фото: Smithsonian Tropical Research Institute
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"В мумифицированных образцах ДНК часто бывает деградировавшей и присутствует только в минимальных количествах, - поясняется в релизе. - Фактически, первый вопрос, с которым обычно сталкиваются эксперты, - это как исследовать мумию, продолжая сохранять ее, не повредив ее древнюю ДНК. Каждое действие имеет необратимые последствия для фрагментов ДНК, что делает невозможным экспериментирование с новыми методами при находках человеческих мумий".

В этом отношении найденная неповрежденная мумия животного оказалась идеальным учебным пособием. К тому же, вероятно, условия ее хранения были идентичны тем, при которых хранились и ледяные мумии человека. Самой известной из них является мумия Этци, ледяного человека, также найденного в Альпах.

"Благодаря нашим предыдущим исследованиям мы знаем оптимальные физические и химические параметры для сохранения с микробиологической точки зрения, - объясняет Марко Самаделли, эксперт по охране окружающей среды в Eurac Research. - В лаборатории мы поместим серну в эти условия и сосредоточим внимание на их влиянии на ДНК. С помощью повторного углубленного анализа мы проверим, какие изменения претерпевает ДНК при изменении внешних условий".

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