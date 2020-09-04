Растаявший в Альпах ледник обнажил идеальную мумию

Альпийский армейский корпус в Италии помог ученым транспортировать с высокогорья 400-летнюю ледяную мумию серны, которая была случайно найдена альпинистом во время его похода. Это открытие было сделано благодаря тому, что веками скрывавший мумию ледник растаял.

Как сообщает Phys.org, останки животного были обнаружены близ итальянского городка Валь Аурина. Они уже доставлены в лабораторию, где к ее анализу приступили эксперты Института изучения мумий Eurac Research. Одна из стоящих перед ними задач заключается в том, чтобы улучшить методы сохранения мумий по всему миру.

Мумия принадлежала серне, которая погибла примерно 400 лет назад. Ее случайно обнаружил альпинист Герман Оберлехнер. Причем поначалу ничего необычного он в этом не увидел. Альпинисты часто встречаются с останками диких животных во время своих "экскурсий".

И только внимательно осмотрев ледяную мумию, он понял, что столкнулся с уникальным открытием. О находке он сообщил рейнджеру, а уже тот обратился к экспертам. Уникальность же находки заключается в прекрасной сохранности туши. Ледник на протяжении нескольких столетий тщательно оберегал ее от процесса разложения. Но в наши дни он растаял, обнажив животное.

Ценность для науки заключается в том, что из-за своего возраста и степени сохранности останки серны являются идеальным имитатором человеческих мумий. А ученые сталкиваются с проблемой их сохранения. От степени сохранности, например, зависит возможность исследования ДНК, которая содержит весьма важную информацию о древних временах.

"В мумифицированных образцах ДНК часто бывает деградировавшей и присутствует только в минимальных количествах, - поясняется в релизе. - Фактически, первый вопрос, с которым обычно сталкиваются эксперты, - это как исследовать мумию, продолжая сохранять ее, не повредив ее древнюю ДНК. Каждое действие имеет необратимые последствия для фрагментов ДНК, что делает невозможным экспериментирование с новыми методами при находках человеческих мумий".

В этом отношении найденная неповрежденная мумия животного оказалась идеальным учебным пособием. К тому же, вероятно, условия ее хранения были идентичны тем, при которых хранились и ледяные мумии человека. Самой известной из них является мумия Этци, ледяного человека, также найденного в Альпах.

"Благодаря нашим предыдущим исследованиям мы знаем оптимальные физические и химические параметры для сохранения с микробиологической точки зрения, - объясняет Марко Самаделли, эксперт по охране окружающей среды в Eurac Research. - В лаборатории мы поместим серну в эти условия и сосредоточим внимание на их влиянии на ДНК. С помощью повторного углубленного анализа мы проверим, какие изменения претерпевает ДНК при изменении внешних условий".