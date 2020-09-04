"Игман": Югославия пыталась вооружить Т-55 противотанковыми ракетами

Две расположенные открыто ПТУР устанавливались над орудийной маской. Что касается самой пушки, то старую 100-мм предполагалось заменить на 105-мм со смонтированным на нем теплоизоляционным кожухом, что повысило бы точность стрельбы.
На башне появились гранатометы для постановки дымовых завес и датчики, обнаруживающие лазерное излучение.
На корпусе были внедрены прикрывающие ходовую часть бортовые экраны.
По некоторым данным, эта модификация "пятьдесят пятого" получила название "Игман", в честь находящейся рядом с боснийским Сараево горной вершины.
Yugoslavia T-55 MBT with 2 9K11 Malyutka ATGMs @200_zoka pic.twitter.com/Tv8xCst21B— Caesar (@Ninja998998) September 3, 2020
Предполагалось, что данной версией заинтересуются и в зарубежных армиях, но последовавшие затем драматические события начала 90-х годов привели к полному прекращению работ в этом направлении.
Необходимо напомнить, что в Советском Союзе эксперименты по установке ПТРК "Малютка" на легкие, средние и тяжелые танки проводились еще в 60-е годы.
Однако более перспективным оказалось применение управляемого вооружения через ствол штатного орудия. Как, например, было у танка Т-55М, поступившего на вооружение в 1983 году.
Интересно, что "скрестить" Т-55 с такими ПТУР советской разработки пытались еще и в Перу. В их варианте по две ракеты находились по бортам башни. Но такую доработку прошла лишь небольшая часть машин.