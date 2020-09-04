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04.09.2020,  
16:02
Текст:  Алексей Моисеев

"Игман": Югославия пыталась вооружить Т-55 противотанковыми ракетами

Танки Т-55 армии Югославии планировалось вооружить управляемыми противотанковыми ракетами "Малютка", выпускавшимися в этой стране по лицензии. По мнению разработчиков, это привело бы к значительному усилению огневой мощи и позволило бы уничтожать вражескую бронетехнику на дистанциях до 3 000 метров.
Фото: Г.Шутов / РИА Новости Фото: Г.Шутов / РИА Новости
Фото: Г.Шутов / РИА Новости

Две расположенные открыто ПТУР устанавливались над орудийной маской. Что касается самой пушки, то старую 100-мм предполагалось заменить на 105-мм со смонтированным на нем теплоизоляционным кожухом, что повысило бы точность стрельбы.

На башне появились гранатометы для постановки дымовых завес и датчики, обнаруживающие лазерное излучение.

На корпусе были внедрены прикрывающие ходовую часть бортовые экраны.

По некоторым данным, эта модификация "пятьдесят пятого" получила название "Игман", в честь находящейся рядом с боснийским Сараево горной вершины.

Предполагалось, что данной версией заинтересуются и в зарубежных армиях, но последовавшие затем драматические события начала 90-х годов привели к полному прекращению работ в этом направлении.

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
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Необходимо напомнить, что в Советском Союзе эксперименты по установке ПТРК "Малютка" на легкие, средние и тяжелые танки проводились еще в 60-е годы.

Однако более перспективным оказалось применение управляемого вооружения через ствол штатного орудия. Как, например, было у танка Т-55М, поступившего на вооружение в 1983 году.

Интересно, что "скрестить" Т-55 с такими ПТУР советской разработки пытались еще и в Перу. В их варианте по две ракеты находились по бортам башни. Но такую доработку прошла лишь небольшая часть машин.

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