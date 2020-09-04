Юрий Лепский представил на ММКЯ книгу "Бродский только что ушел"

Новости

Месси объявил о том, что остается в "Барселоне" еще на сезон 19:49
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле 19:48
Живого человека ищут под завалами в Бейруте через месяц после взрыва 19:18
В Минске представили нового мэра столицы 19:08
Татьяна Голикова отметила вклад медиков Дона в борьбу с COVID-19 19:03
В ЕЭК рассмотрели просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС 18:57
В Сети появился "трейлер" "Довода" Нолана с Никулиным и Мироновым 18:31
Скончался главный конструктор самолета Ту-154 18:12
Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием 18:03
"Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука 17:52
Более 1,2 тысяч жителей Севастополя получат статус ветеранов ВОВ 17:49
Глава МВД России заявил, что не видит никакого криминала в инциденте с Навальным 17:41
Для инвесторов создадут систему оценки рисков при вложении в проекты 17:39
Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом 17:22
На Урале проверят данные о "скорой", отказавшейся помогать умирающему 17:12
Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным 17:11
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Отец Месси заявил, что пункт о 700 млн отступных утратил силу 17:01
Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений 16:49
"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК 16:46
Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова 16:39
Китай запустил многоразовый орбитальный модуль 16:28
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета 16:20
Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5% 16:18
Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 18:58
Рубрика: Культура

Юрий Лепский представил на ММКЯ книгу "Бродский только что ушел"

Текст: Татьяна Шипилова
На Московской международной книжной ярмарке прошла презентация книги первого заместителя главного редактора "Российской газеты" Юрия Лепского "Бродский только что ушел". Книга показывает не Нобелевского лауреата, а "живого" человека и зазывает в увлекательное приключение по городам, которые были важны для Иосифа Александровича, в компании людей, которые знали поэта лично.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Автор книги "Бродский только что ушел" рассказал, как по местам, важным для Бродского, его водили близкие друзья поэта: по Венеции - Петр Вайль, по Риму - Алексей Буканов, в Нью-Йорке - Александр Генис, который показал все, кроме Бруклина: "Туда он ехать отказался, я был там один. И там были питерские ледяные колеи. Прогулка эта напоминала то время, когда я гулял по Васильевскому острову, и я вспомнил стихи:

"Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

И сразу подумал, что он нашел некую метафору…"

Бродскому в этом году могло бы исполниться 80 - юбилей, который он вполне мог бы отпраздновать, но, увы, поэта нет с нами уже 24 года. Каким бы он был сейчас?

Фото: Юрий Лепский
Что спасало поэтов в изгнании

Юрий Лепский считает, что он был бы… самим собой - мудрым поэтом, который потратил огромное количество энергии, чтобы не быть присвоенным никем, чтобы представлять самого себя: "И это была самая правильная и выгодная позиция. Ему не была близка позиция Евтушенко о том, что "поэт в России больше, чем поэт". Потому что поэт в России тогда больше, чем поэт, когда социальная практика принуждает его к этому. Поэт должен быть поэтом, не больше и не меньше".

Литературный критик Татьяна Соловьева заметила, что книга эта получилась на стыке журналистики и литературы, при том, что сам Юрий Лепский знаком с Бродским не был, но эта несостоявшаяся встреча как раз скорее случайность: "И все же - почему Бродский?"

Юрий Михайлович рассказал, что когда-то взял в руки поэтический сборник Бродского и… отложил. Не дорос: "До 1972 года я о нем не знал ничего - это позор! И эта книга - мое искупление". А несколько лет спустя как раз на очередной книжной ярмарке на ВДНХ купил сборник эссеистики. И дома засел почитать: "Часа на четыре так засел. И обомлел: неужели можно так писать? Эссеистика Бродского не только его пережила, но она конкурирует с современной эссеистикой и побеждает!"

Юрий Лепский признается, что после знакомства с эссеистикой к нему медленно, но неизбежно пришло понимание стихов Бродского. Именно от эссе, а не от стихов, считает Лепский, и "плясал" Нобелевский комитет. И именно после получения самой престижной награды в мире Бродский перестал чувствовать себя гостем в американском интеллектуальном обществе: "Теперь не он стучался к ним, а они приходили к нему в гости и стучались в его дверь".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Павел Басинский представил на ММКЯ новую книгу "Соня, уйди!"

Эссе Бродский писал под заказ. Например, "Набережная неисцелимых" была написана по заказу итальянского издательства, и сам Бродский признавался, что иногда не знал, что писать дальше. И тогда он возвращался к своим стихам об Италии: "И получается, что это эссе - перевод стихов в прозу".

Кстати, набережной Неисцелимых в Венеции долгое время не было, ее восстановили недавно после визита и интервью Юрия Лепского с мэром города. Там же повесили мемориальную табличку: "Ведь Венеция для Бродского - это тоже самое, что Михайловское для Пушкина. Это город, где нет машин, где надо ходить пешком. Где время идет медленнее, а известно, что чем медленнее длится время, тем быстрее растет душа".

Культура Литература Московская международная книжная ярмарка Иосиф Бродский

Главное сегодня

Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Журнал The Lancet опубликовал результаты исследований "Спутника V"
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии у границы РФ
Собянин сделал прививку от коронавируса
Захвативший отделение банка в Москве мужчина признан невменяемым
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут