Новости

Стали известны подробности крушения сухогруза у берегов Японии 05:57
Трамп заявил о снижении в США летальности от COVID-19 на 85 процентов 05:51
Индонезия стала лидером по числу детских смертей от коронавируса 05:25
Главный инфекционист США усомнился в скором появлении вакцины от COVID-19 05:18
Прокуратура проведет проверку в Алексеевской гимназии Благовещенска 04:58
Из-за тайфуна "Майсак" воздух в Японии раскалился до +40 градусов 04:50
В сирийском Алеппо возобновлены уличные экскурсии 04:31
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо 03:48
Ракета SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink 03:40
В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ 03:23
Twitter предупредил Трампа о нарушении правил соцсети 02:45
Подозреваемая в убийстве пятерых детей задержана в Германии 02:30
Синоптики сообщили о "невыносимой жаре" на юге европейской части России 02:13
Минобороны: За неделю 43 самолета провели разведку у границ РФ 01:36
SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:21
Трамп призвал власти Ирана не казнить известного спортсмена-борца 01:15
Возле порта Бейрута найдены 4 тонны нитрата аммония 00:54
Байден осудил погромщиков и мародеров в Кеноше 00:23
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 03.09.2020
ФАС возбудила дело против блогера за демонстрацию этикетки вермута 03.09.2020
На блогера Анастасию Ивлееву завели дело за рекламу алкоголя 03.09.2020
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки "Бэтмена" остановлены 03.09.2020
Вологжанин убил жену и пятилетнюю дочь 03.09.2020
На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow 03.09.2020
В Ленобласти мужчина разбился насмерть, упав с крыльца больницы 03.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
04.09.2020 04:50
Рубрика: В мире

Из-за тайфуна "Майсак" воздух в Японии раскалился до +40 градусов

Тайфун "Майсак" вызвал небывалую жару в Японии. Как сообщает телеканал NHK, третьего сентября в префектуре Ниигата на острове Хонсю был зафиксирован температурный рекорд.

Тайфун "Майсак" оставил без электричества 150 тысяч жителей Приморья

В городе Сандзе воздух прогрелся до 40,4 градуса. В сентябре такие цифры еще не фиксировались, отмечают метеорологи. Они объяснили, что виноват в погодной аномалии находящийся над восточным Китаем супертайфун "Майсак". Он активно закачивал воздух с юга, а над Японией из-за этого процесса сформировались горячие сухие потоки воздуха.

В городе Тайнай (префектура Ниигата) столбики термометров поднялись до отметки +40, в Цуруоке (префектура Ямагата) было +39,1 градуса, а в Вадзиме (префектура Исикава): +38,6 градуса.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ
Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию
В Приморье во время тайфуна "Майсак" пострадали 55 человек
Синоптики сообщили о "невыносимой жаре" на юге европейской части России
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии