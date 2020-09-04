Из-за тайфуна "Майсак" воздух в Японии раскалился до +40 градусов

Тайфун "Майсак" вызвал небывалую жару в Японии. Как сообщает телеканал NHK, третьего сентября в префектуре Ниигата на острове Хонсю был зафиксирован температурный рекорд.

В городе Сандзе воздух прогрелся до 40,4 градуса. В сентябре такие цифры еще не фиксировались, отмечают метеорологи. Они объяснили, что виноват в погодной аномалии находящийся над восточным Китаем супертайфун "Майсак". Он активно закачивал воздух с юга, а над Японией из-за этого процесса сформировались горячие сухие потоки воздуха.

В городе Тайнай (префектура Ниигата) столбики термометров поднялись до отметки +40, в Цуруоке (префектура Ямагата) было +39,1 градуса, а в Вадзиме (префектура Исикава): +38,6 градуса.