Кабмин одобрил законопроект о распространении tax free на всю территорию РФ

Пилотный проект по возврату иностранцам суммы НДС за приобретенные товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, стартовал в апреле 2018 года в отдельных регионах страны. Постепенно их количество расширили до 16. Для получения налогового вычета иностранцам необходимо за один день сделать покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Это не распространяется на алкогольную, табачную продукцию и другие подакцизные товары.

Подготовленным Министерством промышленности и торговли законопроектом предлагается с 1 января 2021 года перейти от ограниченного пилотного проекта к полноценной работе системы на всей территории страны. Также с 10 до 5 тысяч рублей будет снижена сумма покупок, после которой можно получить компенсацию, и в механизм tax free включат алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%, пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% включительно и табачную продукцию.

Одобренный кабинетом министров законопроект далее поступит на рассмотрение в Государственную Думу.