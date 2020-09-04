Калининградец выиграл миллион на "Авторадио"

Дмитрий Иванов из Калининграда выиграл миллион на "Авторадио". Он стал победителем третьего суперфинала игры "Много денег. SMART Сезон".

Третий суперфинал игры "Много денег. SMART Сезон", в ходе которого "Авторадио" разыграло очередной миллион рублей от партнера проекта - компании BQ - состоялся 3 сентября. Всего же в этом году радиостанция намерена сделать миллионерами пять своих слушателей. В седьмом сезоне игры в призовом фонде - 5 миллионов рублей, которые ежедневно раздаются по частям, и 5 суперпризов по миллиону целиком от партнера проекта, компании BQ. Также для самых внимательных игроков - 500 смартфонов и смарт-телевизоров BQ.

Игра "Много денег. SMART Сезон" продолжается - в розыгрыше остается еще два миллиона рублей из основного денежного фонда, умная техника и два суперприза по миллиону рублей каждый от партнера проекта, компании BQ. Следующий суперфинал состоится, когда основной денежный фонд уменьшится еще на миллион рублей. Следите за эфиром! Подробности также на www.avtoradio.ru и в официальных аккаунтах в соцсетях.