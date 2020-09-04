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Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой

Новости
    04.09.2020, 16:14
Текст:   Юлия Авакова

Война за умы и грамматические формы продолжается - председатель жюри Венецианского кинофестиваля этого года, австралийская актриса Кейт Бланшетт попросила называть ее актером (actor), а не актрисой (actress), обозначая свое негативное отношение к феминитивам, набирающим все большую популярность среди тех, кто считает, что устоявшиеся обозначения профессий ущемляют права женщин. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Фото: kinopoisk.ru
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Бланшетт отметила, что всегда говорит о себе как об "актере", так как принадлежит к тому поколению, которое помнит, что слово "актриса" имело ярко выраженный уничижительный оттенок. Она спросила журналистов, которым давала интервью, есть ли в итальянском языке форма женского рода для слова "маэстро" и, получив отрицательный ответ, сочла вопрос исчерпанным.

Впрочем, на настоящий момент нет никакой ясности, в какой степени Бланшетт, одобрившая замену традиционных наград Берлинского фестиваля на "гендерно нейтральные", считает новомодные феминитивы неуместными. При желании ее суждение можно развить в русле дальнейшего словотворчества. Ведь если подходить к вопросу со всей щепетильностью, то окажется, что "актер" не является истинно "гендерно нейтральным" обозначением. А это в свою очередь может породить дискуссии о необходимости введения в обиход неологизма, вообще не отягощенного какими бы то ни было коннотациями.

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