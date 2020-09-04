Китай запустил многоразовый орбитальный модуль

Китайское космическое агентство в пятницу осуществило успешный запуск на орбиту орбитального модуля, передает агентство Xinhua.

Сообщается, что ракета Changzheng-2F с космическим кораблем, приспособленным для повторного использования, стартовала с космодрома Цзюцюань (север страны). Как ожидается, после выполнения экспериментальной миссии аппарат "совершит посадку в заданном районе". Проект поможет отработать технологии многоразового использования аналогичных модулей.

Напомним, нынешний запуск стал 14-м по счету для ракет-носителей серии Changzheng-2F.