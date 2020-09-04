Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз

С момента открытия третьего сентября Россией авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом, количество запросов перелетов на Мальдивы выросло в шесть раз. Перелеты в остальные страны запрашивали реже.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Отмечается, что специалисты сервиса зафиксировали резкое повышение интереса россиян к перелетам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Уже к вечеру третьего сентября, говорится в сообщении, "количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре, в Египет - в пять, на Мальдивы - в шесть раз по сравнению с их числом несколькими днями ранее".

В OneTwoTrip рассказали, что в сентябре самые бюджетные цены на авиарейсы в Каир (Египет) начинаются от 8,8 тысячи рублей, в Дубай - от 12,5 тысячи рублей. Билет в Мале (Мальдивы) будет стоить минимум 28 тысяч рублей.

Как ранее сообщала "РГ", премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с тремя странами - ОАЭ, Мальдивами и Египтом. Пока в Каир будут отправляться по три рейса в неделю, в Дубай - по два рейса, на Мальдивы - также по два.