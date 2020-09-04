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04.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля приблизился к низшей точке

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российский рубль в четверг собирался с силами после настоящего провала в среду, когда он потерял 2,5% к доллару и 1,9% к евро.

Российской экономике прогнозируют восстановление к концу 2021 года

Судя по всему, вопрос санкционных рисков может еще не раз вызывать всплески волатильности на российском рынке и вызывать импульсы распродажи рубля. Однако важно понимать, что это совершенно непредсказуемая тема, где примерно равны шансы позитивных и негативных сюрпризов. Поэтому гораздо надежней все же обратиться в сторону более долгоиграющих факторов - они выступают более надежным барометром курса на обозримую перспективу.

Нельзя исключать, что локально мы в среду и в начале торгов в четверг видели максимальную концентрацию негатива для рубля, и совсем скоро перевес будет на стороне покупателей рубля, хотя это и редко случается во втором полугодии.

Первая, самая легкая часть оживления экономики, подходит к концу. Далее восстановление вряд ли будет столь же бодрым, что разочаровывает инвесторов, уже привыкших к тому, что восстановление деловой активности обгоняет ожидания. Тем не менее, политики США и Европы не спешат расслабляться, объявляя о новых стимулах, не дремлют и центробанкиры, настраивая на годы ультрамягкой монетарной политики. Стимулы и низкие ставки - гремучая смесь для нефти, способная поддерживать тренд на ее рост далее.

Несмотря на просадки, которые случаются время от времени, на рынках в целом сохраняется настрой выкупать все просадки, ведь центробанки питают финансовую систему ликвидностью и обещают делать это годами.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Геополитика и локальная перегретость рынка обещают сделать конец года для российской валюты весьма нервным с возможным выходом на 80 за доллар в худшем случае. Если же смотреть более долгосрочно и без экстремальных политических сценариев, глобальные макроэкономические факторы сейчас все же на стороне длительного, пусть и осторожного восстановления курса российской валюты.

На наш взгляд, импульсное ослабление рубля очень близко к своей низшей точке. От уровней вблизи 76 или, максимум, 80 за доллар может произойти разворот рубля к росту на длительную перспективу. Для евро подобной точкой разворота обещают стать уровни чуть выше 90.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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