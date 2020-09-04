Новости

Скончался главный конструктор самолета Ту-154 18:12
Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием 18:03
"Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука 17:52
Более 1,2 тысяч жителей Севастополя получат статус ветеранов ВОВ 17:49
Глава МВД России заявил, что не видит никакого криминала в инциденте с Навальным 17:41
Для инвесторов создадут систему оценки рисков при вложении в проекты 17:39
Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом 17:22
На Урале проверят данные о "скорой", отказавшейся помогать умирающему 17:12
Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным 17:11
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Отец Месси заявил, что пункт о 700 млн отступных утратил силу 17:01
Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений 16:49
"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК 16:46
Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова 16:39
Китай запустил многоразовый орбитальный модуль 16:28
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета 16:20
Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5% 16:18
Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту 16:17
В Тбилиси погиб рабочий из-за взрыва баллона с кислородом 16:15
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой 16:14
Фестиваль Srereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге 16:13
Никиту Белых этапировали в Киров в качестве свидетеля 15:59
Когда в Москву придет "бабье лето" 15:54
На Урале детей после отдыха не пустят в школу без теста на COVID-19 15:54
Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 17:11
Рубрика: В мире

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Текст: Владимир Шилов

Немецкая сторона до сих пор не представила Москве конкретных фактов по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков сравнил открытость российских и немецких медиков по ситуации с Навальным

"Мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - констатировал глава МИД РФ. По его словам, Москве "нечего скрывать".

Лавров также напомнил, что "как только Алексей Навальный почувствовал недомогание на борту самолета", были приняты все необходимые меры для его спасения: в аэропорту уже ждала скорая помощь, а в больнице он был немедленно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В мире Европа Германия Правительство МИД

Главное сегодня

Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии у границы РФ
Собянин сделал прививку от коронавируса
Захвативший отделение банка в Москве мужчина признан невменяемым
Скончался главный конструктор самолета Ту-154
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру