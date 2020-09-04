Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Немецкая сторона до сих пор не представила Москве конкретных фактов по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - констатировал глава МИД РФ. По его словам, Москве "нечего скрывать".

Лавров также напомнил, что "как только Алексей Навальный почувствовал недомогание на борту самолета", были приняты все необходимые меры для его спасения: в аэропорту уже ждала скорая помощь, а в больнице он был немедленно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.