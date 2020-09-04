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04.09.2020 17:22
Рубрика: Власть

Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Текст: Владимир Шилов

В БРИКС подтвердили готовность взаимодействовать в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Это направление остается одним из приоритетных. Остальные участники объединения активно поддерживают те усилия, которые предпринимают Москва и Пекин в этой области. Все они с признательностью восприняли сделанные нашим китайским коллегой и мной заявление о том, что мы заинтересованы в самом широком сотрудничестве", - сказал Лавров по итогам заседания министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции. По его словам, участники этого внешнеполитического объединения оказались "неплохо подготовленными, чтобы реализовать свой потенциал в борьбе с коронавирусом".

Министр также напомнил, что "еще в 2015 году на саммите в Уфе главы государств выдвинули инициативу по налаживанию сотрудничества в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями, а в 2018 году на саммите в ЮАР наши южноафриканские партнеры предложили инициативу по взаимодействию в области разработки вакцин".

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