Лингвисты рассказали, на каком языке говорят зумеры

Русисты оценили особенности речи нескольких последних поколений, так называемых "X-Y-Z" и выделили отличительные особенности каждого, сообщает сайт "Современный русский".

Как отмечает кандидат филологических наук, лингвист Тамара Скок, деление на поколения "X-Y-Z" позволяет выявить какие-то общие черты в образе жизни и манере общения людей, родившихся примерно в одно время. Разделительной чертой между ними стало наличие интернета.

"Иксы"

Итак, "иксы", "доинтернетное" поколение, родившиеся в 60-70-х, были молоды, когда страна была в так называемом "застое". Молодежь состояла в комсомоле, и за "аморалку" могли легко исключить из рядов организации. А некомсомольцев практически не брали в вуз.

Важно было быть активистом, общественником, но при этом и палку не перегибать, поскольку слишком идейных тоже не жаловали.

"В качестве информационного пространства они использовало фасады зданий, стены домов, внутреннее пространство помещений, где размещали пропагандистские призывы и лозунги. Например, рьяное "Пьянству - бой!" можно было увидеть на стене в заводской столовой, а выпивох в народе презрительно именовали "калдырями", "бухариками" или "алконавтами", - рассказывает о лексике поколения "икс" Тамара Скок.

Блат, дефицит, фарца - тоже словечки того времени. Молодежь стремилась хорошо одеваться и не покупала, а "доставала", отрывала себе "клевые шмотки" втридорога с рук у спекулянтов и перекупщиков, фарцовщиков. Кстати, эту группу стихийных торговцев позже стали именовать "челноками". И слово это уже не несло такой негативной коннотации.

Развлечений в молодежной среде было не так много: собирались, в основном, на квартирах, слушали "мафоны", смотрели "видик". Танцы именовали "дискотекой", "дискачом", танцплощадку - "булкотрясом", а драку - "махачем" (слово из лексикона неформального объединения скинхедов)

"Миллениалы"

А вот поколение "игрек", или миллениалы, по мнению социологов, уже сетевое. По-другому его называют - "некст", миллениты, "эхо-бумеры", - те, кто вошел в новое тысячелетие в юном возрасте и занялся активным освоением и развитием цифровых технологий.

"В их речи полно примеров рунглиша, когда на английскую основу нанизываются русские части слова", - объясняет Скок.

По ее словам, миллениалов не страшит отсутствие полного высшего образования или постоянной работы - ключевых ценностей родителей. "Свобода выбора" - их жизненная доминанта, "шеринг" - основа их экономики: важно иметь доступ к благам, но не обязательно ими владеть.

"Отдыхать для них - это "чиллиться" в приятной компании, "фриланс" является тем комфортным видом занятости, который обеспечивает независимость, пусть иногда и в ущерб высокому заработку, а мощным раздражителем для "игреков" является ненавистный "дедлайн", - комментирует филолог.

Зумеры

И, наконец, поколение Z - первое по-настоящему цифровое поколение. Зумеры, родившиеся во второй половине девяностых - начале двухтысячных, считают гаджеты, цифровые сервисы и технологии неотъемлемой частью их обычной жизни.

"Лол", "кек", "краш", "трэш", "рофл", "ор", "азаза", "хайп", "зашквар" - это все они в язык притащили", - утверждает лингвист. - Эти обыватели соцсетей живут в очень стремительном и мутном информационном потоке и с утра до ночи "серфят" по волнам интернета в поисках смысла. В общении они стремятся к краткости: здороваясь, пишут ДВ - вместо "добрый вечер", вместо спасибо говорят: "спс", а взамен пожалуйста - "плз". "Поч" - почему, "фейк" - подделка, "топ"- актуальный, модный, а выражение "прям топчик" - высшая похвала из их уст".

Филолог считает, что перед русистами, а также "иксами" и "игреками" стоит непростая задача: надо не только понимать зумеров, но и расширять их словарный запас, подтягивать уровень владения русским языком с базового до статуса хотя бы уверенного пользователя.