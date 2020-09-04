Мантуров: Экономика России вернется к росту в 2021 году

Экономика России вернется к росту в следующем 2021 году. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в рамках своего приветственного слова на открывшемся сегодня Глобальном саммите производства и промышленности (GMIS2020).

"Мы ожидаем, что снижение экономики к концу этого года составит 5%, к росту она вернется в течение следующего года", - сказал он.

Как ранее сообщала "РГ", по прогнозу главы Минпромторга, за счет уже предпринимаемых усилий, по итогам 2020 года Россия рассчитывает сдержать сжатие экономики в пределах 5%.

В конце августа, рейтинговое агентство Moody s выпустило прогноз, согласно которому, общее падение экономики в странах G20 в этом году составит 4,6%. В частности, было спрогнозировано, что ВВП России снизится на 5,5%, что примерно совпадает с ожиданиями Банка России и Минэкономразвития.

Глобальный саммит производства и промышленности (#GMIS2020), начавшийся 4 сентября проходит онлайн и организован под сопредседательством Объединенных Арабских Эмиратов и Организации развития промышленности ООН (UNIDO).

Как сообщал ТАСС, 31 августа помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%. Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП РФ по итогам 2020 года на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики.

В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, ВВП РФ снизился на 3,6%. Сейчас, по данным агентства, Минэкономразвития готовит обновленный прогноз социально-экономического развития РФ, который должен быть представлен в сентябре.