Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open

Три российских теннисиста - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, вышли в третий круг Открытого чемпионата США.

Медведев в матче второго круга встречался с малоизвестным австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Борьбы в этой встрече не получилось - класс россиянина оказался намного выше. Медведев выиграл в трех сетах - 6:3, 6:2, 6:4.

В третьем круге соперником первой ракетки России стал американец Джеффри-Джон Вулф.

Рублев в матче второго круга в трех сетах переиграл француза Грегуара Баррера - 6:2, 6:4, 7:6. В третьем круге он сыграет с итальянцем Сальваторе Карузо.

В российском противостоянии Карен Хачанов одолел своего друга Андрея Кузнецова - 6:3, 6:4, 6:1. Следующим соперником россиянина стал австралиец Алекс де Минаур.