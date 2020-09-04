Месси объявил о том, что остается в "Барселоне" еще на сезон

"Я хочу выступать на самом высоком уровне, завоевывать титулы и бороться за победу в Лиге чемпионов. Именно претендовать на титул, а не разваливаться так, как это было в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Именно это и подтолкнуло меня к принятию решение об уходе", - рассказал он.
Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
"Сейчас они зациклились на дате 10 июня, что я не сказал об этом до нее. Но 10 июня мы еще играли в чемпионате страны из-за ужасной ситуации с коронавирусом. Из-за этого теперь мне придется остаться. Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно", - резюмировал Месси.
Он признался, что мог бы пойти в суд и там добиться положительного решения. Но футболист слишком любит клуб и никогда не будет с ним судиться.