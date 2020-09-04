Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021

Молодежная сборная России по футболу в квалификации чемпионата Европы для игроков не старше 21 года переиграла команду Болгарии - 2:0.

Матч между сборными России и Болгарии прошел на стадионе "Арена-Химки". Уже на первой минуте встречи российская команда открыла счет. Выступающий за московский "Спартак" Максим Глушенков из пределов штрафной точно пробил в угол ворот. Во второй половине встречи отличился армеец Игорь Дивеев, для которого этот гол стал уже третьим в квалификации ЧЕ. В параллельном матче сборная Польши переиграла команду Эстонии - 6:0. В следующем туре 8 сентября сборная России сыграет с Польшей.

В активе сборной России 17 очков после семи матчей. У поляков игра в запасе и 13 очков.