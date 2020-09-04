Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению коронавирусной ситуации в России. Глава ведомства считает, что это результат хорошо продуманных санитарных мер. "Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

Министр также сообщил, что в мире зафиксирован лишь один достоверный случай повторного заражения COVID-19, но рассматриваются и проверяются еще несколько возможных случаев. По словам Мурашко, в России ничего подобного пока не зафиксировано. Сейчас по всей России 90 тысяч пациентов получают терапию в стационаре, 2,5 тыс. человек находятся на ИВЛ.