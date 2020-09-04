МВД Беларуси надеется восстановить сайт к вечеру

Проблемы с доступом к сайту МВД Беларуси будут окончательно устранены к вечеру пятницы, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время государственный интернет-ресурс не открывается, все его страницы недоступны.

О хакерской атаке стало известно рано утром в пятницу. Неизвестные разместили фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева в разделе "Их разыскивает милиция ". Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Аналогичный инцидент произошел 2 сентября. Тогда на сайте управления делами президента Беларуси вывесили бело-красно-белый флаг и фотографию Лукашенко с громадной серебристой звездой на голове из сценического образа Верки Сердючки.