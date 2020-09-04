На ММКЯ подвели итоги литературного конкурса "Лето любви… По Фаренгейту"

По случаю столетия Рэя Брэдбери и Айзека Азимова портал ГодЛитературы.РФ объявил конкурс фантастического рассказа об отношениях людей в эпоху зума и ковида. На Московской международной книжной ярмарке подвели его итоги и назвали победителей.

На участие в конкурсе "Лето любви... По Фаренгейту" поступило 235 заявок из 15 стран, среди которых Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан, США, Индонезия, Австралия, Португалия, Израиль, Швеция, Германия, Япония, Черногория. Но, конечно, больше всего текстов из России, из всех ее уголков: от Калининграда до Владивостока. В шорт-лист попали рассказы на разные темы, каждый из них отражал то или иное направление, волнующее читателей и участников конкурса.

В Манеже, где в эти дни проходит ММКЯ, назвали победителей: первое место досталось Екатерине Дорн за рассказ "Перемотка", второе - Татьяне Поповой с рассказом "Дверь на поляне с шампиньонами", а третье место завоевала Алина Гребешкова за рассказ "Дитя самоизоляции".

Кроме того, награждены авторы еще двух рассказов - "Дружок" Светланы Сологуб и "Фантомный запах сигарет" Алекса Передерия. Эти работы набрали наибольшее количество голосов по результатам читательского голосования.