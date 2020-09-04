Ариадна Рокоссовская презентовала на ММКЯ книгу "Утро после Победы"

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, правнучки Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, собраны интервью с детьми и внуками прославленных военачальников Великой Отечественной войны.

Книгу представлял "женский фронт" - сама Ариадна, модератором встречи была Ирина Лосик, внучка маршала бронетанковых войск Олега Лосика. Также на встрече присутствовала Наталья Конева, дочь маршала Ивана Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы.

Книга получилась из двух масштабных публикаций в "Российской газете": первая - к 60-летию Победы в 2005-м, вторая - к 65-летию в 2010-м. За эти интервью в 2006 году получила премию "Искра". Автор не столкнулась с проблемой поиска информации, потому что все родственники полководцев Победы знакомы между собой. И поиск всей этой информации привел к созданию Фонда Полководцев Победы в 2002 году: "Хотя это скорее товарищество", - признается Наталья Конева.

В книге присутствуют истории не только маршалов, но и, например, генерала Черняховского, который погиб буквально за неделю до того, как ему было присвоено звание маршала. Трогательны истории членов семьи. Например, известно, что когда маршал Василевский знал, что будет связываться с кем-то из главнокомандующих на фронте, когда он был главой Генштаба, он заранее предупреждал семью: "И вот дочь маршала Голикова вспоминала, как вокруг война, беда и горе, а она с мамой, взявшись за руки, бежит через двор к Василевским, чтобы услышать на несколько минут голос папы с фронта. И это такое счастье! В наше время сотовых телефонов нас этим не удивишь, но тогда это было чудо и счастье, которое запомнилось ребенку на всю жизнь".

Некоторые маршалы даже самой Ариадне представлялись совершенно иными: "Баграмяна я представляла с шашкой, такого кавказского воина, а потом мне показали его письма, где он пишет своей жене "Тома-джан, любовь моя, жизнь моя, свет мой…" И я обомлела от такой нежности!"

Конечно, есть то, что объединяет всех героев книги: "Они все живут этим. Они все живут в прошлом, все живут своими близкими. Те, кому есть, что рассказать".

"Но какая история поразила больше всего?" - спрашивает Ирина.

Автор поясняет: "Каждое интервью построено индивидуально, но по общему плану. И я всем задавала вопрос: как они встретили Победу? И Баграмян, например, не верил, что война закончилась, каждый день в 5 утра требовал доложить обстановку, а обстановка не менялась. Но больше всего меня поразил ответ Натальи Ивановны Коневой: он услышал пение птиц…"

Ариадна Рокоссовская признается, что книга родилась по инициативе издательства АСТ из публикаций "Российской газеты", но есть еще маршалы, которые не освещены в книге, поэтому автор выразила мысль, что, возможно, продолжение следует…