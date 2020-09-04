Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода

Наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" продлится минимум полгода. Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи.

"Вакцина "Спутник V" развезена в медцентры, вакцинация добровольцев в рамках III этапа исследований начнется в ближайшее время. Наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований продлится минимум полгода", - рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что Центр имени Н. Ф. Гамалеи планирует в ближайшее время получить разрешение на выпуск партии вакцины.