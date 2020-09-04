Новый директор объявил "особый сезон" Венской оперы открытым

С высокими стульями, установленными на стоячих местах, с именными билетами для публики, которая займет до двух третей зала, и регулярным тестированием всего персонала на коронавирус, Венская государственная опера откроет 7 сентября свой "особый сезон", как назвал его на пресс-конференции в среду новый директор театра Богдан Рошчич.

В этот день дадут премьеру оперы Джакомо Пуччини в постановке оскароносца Энтони Мингелла, впервые осуществленной в Лондоне в 2005 году, - со звездной сопрано Асмик Григорян в главной партии и под управлением нового главного дирижера Филиппа Йордана. Уже на следующий день известный австрийский дирижер Франц Вельзер-Мёст, который в 2014 году ушел с поста главного дирижера Венской оперы из-за конфликта с прежним директором Домиником Мейером, впервые снова встанет за пульт в восстановленной "Электре" Рихирда Штрауса в постановке Гарри Купфера. А сразу после этого "парада главных дирижеров", 9 сентября Пласидо Доминго споет главную партию в "Симоне Бокканегре" Джузеппе Верди.

Сезон особый по всем статьям. И потому, что это первый год работы нового амбициозного директора Богдана Рошчича, который намеревается серьезно переустроить этот знаменитейший европейский театр, обновить его репертуар, объявив рекордные 12 премьер до июня 2021 года. И потому, что проходит он в особых условиях продолжающейся, хотя и утихшей, пандемии коронавируса.

Театр на Рингштрассе был закрыт 12 марта, открылся в июне для серии концертов при "шахматной" рассадке небольшого числа публики, а уже с июля начались репетиции к премьере "Мадам Баттерфляй". При этом, в результате консультаций с властями, специально созданным при театре эпидемическим экспертным советом, и коллегами из других учреждений искусств - прежде всего прошедшего в августе по особым правилам Зальцбургского фестиваля, создана специальная система безопасности. Весь персонал театра поделен на четыре категории, каждой из которых предписаны свои правила ношения масок, ограничения контактов и тестирования. Публика будет заходить в здание в масках через разные двери по именным билетам, рассаживаться на свои места, и здесь маски можно будет уже снять. Но с последним аккордом их надо будет снова надеть и аплодировать уже в масках - ведь кто-то захочет покинуть ряд раньше других. Все буфеты будут работать, и зрителям рекомендуется не фланировать по театру, а идти в ближайший. Правило, вызвавшее в Вене наибольшее количество шуток, - запрет кричать "браво" (или "бу").

"Мы не можем, конечно, заткнуть публике рот, и не будет браво-полицейских, которые бы следили за выполнением этого правила, - сказал в среду Рошчич, - Это рекомендация цивилизованной, взрослой публике, которая придет в оперу и которая примет ясные, рациональные правила общей безопасности, открывающие перспективу того, что этот театр не только начнет, но и до конца доиграет сезон".

Билеты продаются, при помощи специального софта, по одному, два, три или четыре места рядом, с пустым креслом между группами, совместно пришедшими на спектакль. Поскольку при такой рассадке трудно предугадать заполненность зала, многие любители музыки пока опасаются публичных собраний, туризм в Вену сильно истощился, а у многих австрийцев сильно истощились кошельки, дирекция планирует, что в зале будет заполнено от половины до двух третей из имеющихся 1709 сидячих мест.

Большие изменения ждут раньше тесно заполненные зоны стоячих мест. В них установлены высокие стулья, с дистанцией, так что вместо 567 стоящих слушателей на этих местах появятся 181 высокий стул, билеты на которые будут продаваться по той же цене и процедуре, что и на "стоячку" до корона-кризиса - от 3 до 10 евро за место в отдельной живой очереди, только за 80 минут до начала спектакля. "Мы хотим сохранить стоячие места не только потому, что это дополнительные места, но потому что они - институция в Вене, они играют социальную, культурно-политическую роль, когда за 3-4 евро можно присутствовать на выдающемся спектакле," сказал в среду директор.

В таких условиях бюджет театра сверстан на этот сезон с дефицитом в 4 миллиона евро, который согласилось покрыть австрийское государство дополнительно к регулярным дотациям, сообщила на пресс-коференции новый финансовый директор Петра Богуслав. По ее словам, особые условия вызывают не только уменьшение выручки, но и увеличение расходов - например, только на 3700 тестов на коронавирус для персонала в сентябре будет потрачено 330 тысяч евро.

Дополнительные государственные расходы на театр в условиях корона-кризиса стали в августе темой ожесточенной дискуссии в прессе между двумя крупными кураторами австрийского искусства: директором музея "Альбертина" Клаусом Альбрехтом Шрёдером и Рошчичем. Шрёдер сказал в интервью газете Kurier, что в условиях, когда при дистанцированной рассадке каждый билет на оперную премьеру должен субсидироваться государством на 500 евро, вполне можно пережить корона-кризис, который он прогнозирует на срок до пяти лет, "без такого продукта питания, как театр". То есть театры, по его мнению, должны оставаться закрытыми. Рошчич ответил ему едкой статьей, в которой написал, что "коронавирус у многих дух поражает больше, чем тело", и обвинил Шрёдера в "наглой заносчивости, неосведомленности и подлости". По мнению комментаторов, позиция директора "Альбертины" вызвана не только его колоссальным эго, но и борьбой за государственные субсидии для своего музея. "Он (Шрёдер) нашел угрозу не в до отказа заполненных самолетах или в кинотеатрах, не в магазинах или фитнесс-центрах, не в коллективных попойках или живописных туристических местах, а там, куда с сентября при соблюдении жесточайших правил безопасности и, в отличие от "Альбертины", надежно дистанцированными, людям в масках разрешат войти в исключительно хорошо проветриваемые помещения с высотой потолков в 20 метров", написал директор Венской оперы.

Отголоски этой дискуссии были слышны и на пресс-конференции в среду, где Рошчич саркастически назвал директора музея "известным мировым экспертом в области оперы" и заявил, что альтернативой открытию театров в текущих условиях является просто их уничтожение.

Отвечая на вопрос "РГ" о том, чем ему больше приходится сегодня заниматься - творческими задачами или кризис-менеджементом, Рошчич ответил, что ощущает себя "на двух полноценных работах". "Невозможно заниматься творческими задачами, пока не начнется репетиционный процесс. Но мы уже подбираем артистов на сезон 2023-24 года, исходя из оптимистической посылки, что мир будет существовать, будет публика, будет электричество, и Венская государственная опера тоже будет", сказал Рошчич.

Он уточнил, что и в сезоне 2020-21 года никаких существенных изменений по сравнению с планом, объявленным в апреле, не сделано. И, хотя особых трудов стоило привезти в Вену артистов из стран, въезд из которых в Австрию сейчас не разрешен - как, например, из России, - все они прибыли и работают. Уже в первом спектакле "Мадам Баттерфляй" партию Шарплеса будет петь российский баритон Борис Пинхасович, а партнершей Пласидо Доминго в "Симоне Бокканегре" станет знаменитая сопрано Хибла Герзмава.

Важным проектом на ближайший месяц директор назвал возобновление в конце сентября пятиактной французской версии "Дона Карлоса" Верди, в которой вместе с Йонасом Кауфманном будут петь российские звезды Ильдар Абдразаков и Игорь Головатенко. В этом спектакле, по согласованию с его постановщиком Петером Конвичным, придется сделать коррективы, отказавшись от действия в зрительном зале и в фойе. "Это гигантский проект - по существу как премьера", сказал Рошчич.

Другим важным достижением директор назвал начало работы оперной студии, в которой будут совершенствовать свое мастерство, участвуя в регулярной работе театра, 12 молодых певцов, отобранных из более, чем 1000 соискателей со всего мира. Приятно отметить, что среди этих двенадцати - трое россиян: сопрано Анна Нехамес, бас Илья Казаков и бас Артём Васнецов. По словам директора, это не студенты и не практиканты, а молодые артисты, которые будут активно заняты в спектаклях, и не только в маленьких партиях. С другой стороны, оперная студия станет важным элементом масштабной программы привлечения в театр молодой публики, которую Рошчич называет одним из главных направлений своей стратегии. Средний возраст посетителя Венской оперы на сегодня - 64 года, и эта цифра росла в последние годы, говорит директор. С этим трендом он намерен бороться. Молодые артисты будут участвовать в специальных мероприятиях для молодежи, "показывать, почему опера - это интересно". А уже в эту субботу пройдет первая открытая для публики до 27 лет генеральная репетиция перед премьерой "Мадам Баттерфляй". Цена билета - 10 евро.