Отец Месси заявил, что пункт о 700 млн отступных утратил силу

Отец Лионеля Месси заявил, что пункт об отступных за сына в размере 700 млн евро утратил свою силу.

Ранее Ла Лига подтвердила, что в контракте Месси с "Барселоной" есть пункт о том, что футболист может покинуть клуб за 700 млн евро. Однако Хорхе Месси, отец и агент игрока, раскрыл документ, в котором написано, что после окончания данного сезона этот пункт утратил свою силу.

"Не понимаем, о каком контракте они говорят. Почему они сказали, что данная сумма применима при желании игрока в одностороннем порядке разорвать контракт, не понятно. Пункт о 700 млн евро - это ошибка", - сказал Месси-старший.

Как сообщает El Mundo Deportivo, позже ожидается заявление Лионеля Месси относительно ситуации с каталонским клубом.