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04.09.2020 09:57
Рубрика: Власть

Памфилова: Предвыборная агитация будет запрещена 12 и 13 сентября

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила ТАСС, что в этом году запрет на агитацию будет действовать 12 сентября и 13 сентября.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"День тишины - это день накануне голосования, когда запрещена предвыборная агитация. Единым днем голосования в 2020 году является один день - 13 сентября 2020 года. И, согласно законодательству, предвыборную агитацию нельзя вести 12 и 13 сентября", - пояснила она.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Бюллетени во время трехдневного голосования будут хранить в сейф-пакетах

Памфилова напомнила, что согласно принятому 24 июля ЦИК порядку проведения выборов, голосование 11 и 12 сентября является досрочным.

"Такой порядок действует только в этом году. Следующие выборы будут проходить с учетом недавно принятых изменений в закон, которые позволяют проводить голосование один, два или три дня. И день тишины будет перед первым днем голосования", - добавила глава ЦИК.

Напомним, 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тысяч мандатов. В четырех регионах назначены довыборы депутатов Госдумы, в 11 субъектах - выборы депутатов законодательных собраний, еще 18 - регионов выберут высших должностных лиц. Во всех этих регионах голосование будет трехдневным - с 11 по 13 сентября.

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