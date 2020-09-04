Памфилова: Предвыборная агитация будет запрещена 12 и 13 сентября

"День тишины - это день накануне голосования, когда запрещена предвыборная агитация. Единым днем голосования в 2020 году является один день - 13 сентября 2020 года. И, согласно законодательству, предвыборную агитацию нельзя вести 12 и 13 сентября", - пояснила она.

Памфилова напомнила, что согласно принятому 24 июля ЦИК порядку проведения выборов, голосование 11 и 12 сентября является досрочным.

"Такой порядок действует только в этом году. Следующие выборы будут проходить с учетом недавно принятых изменений в закон, которые позволяют проводить голосование один, два или три дня. И день тишины будет перед первым днем голосования", - добавила глава ЦИК.

Напомним, 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тысяч мандатов. В четырех регионах назначены довыборы депутатов Госдумы, в 11 субъектах - выборы депутатов законодательных собраний, еще 18 - регионов выберут высших должностных лиц. Во всех этих регионах голосование будет трехдневным - с 11 по 13 сентября.