Песков назвал условие начала следствия де-факто по ситуации с Навальным

Следствие по ситуации с блогером Алексеем Навальным будет открыто в России, если подтвердится информация о наличии в его организме отравляющих веществ.

"Здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что доследственная проверка началась практически сразу.

"Де-факто это и есть следственные действия", - сказал Песков, добавив, что если подтвердится информация о наличии в организме пациента отравляющих веществ, то следствие будет открыто и де-юре.