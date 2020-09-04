Песков сравнил открытость российских и немецких медиков по ситуации с Навальным

Медики омской больницы, где лечился блогер Алексей Навальный, оказались гораздо более открыты, чем их немецкие коллеги.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить, наверное, внимание всех, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы", - сравнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Российские врачи вели себя гораздо транспарентнее по части информирования и журналистов, и общественности, констатировал Песков.

Россия факты не скрывает, и они хорошо известны всем партнерам и визави, заметил представитель Кремля. "С первых дней информация предоставлялась", - напомнил он.