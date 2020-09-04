Подозреваемая в убийстве пятерых детей задержана в Германии

Тела пяти детей обнаружены в одной из квартир в немецком городе Золинген. Очевидцы сообщают о машинах скорой помощи, находящихся рядом с домом, место происшествия оцепила полиция.

В правоохранительных органах сообщили, что тела детей нашла бабушка, приехавшая в гости к внукам из другого города. Возраст погибших - от одного до восьми лет. Причины смерти пока не установлены.

Главной подозреваемой в гибели детей является их мать. 27-летняя девушка пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа. Женщина доставлена в больницу, пишет РИА Новости.