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04.09.2020 02:30
Рубрика: В мире

Подозреваемая в убийстве пятерых детей задержана в Германии

Тела пяти детей обнаружены в одной из квартир в немецком городе Золинген. Очевидцы сообщают о машинах скорой помощи, находящихся рядом с домом, место происшествия оцепила полиция.

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В правоохранительных органах сообщили, что тела детей нашла бабушка, приехавшая в гости к внукам из другого города. Возраст погибших - от одного до восьми лет. Причины смерти пока не установлены.

Главной подозреваемой в гибели детей является их мать. 27-летняя девушка пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа. Женщина доставлена в больницу, пишет РИА Новости.

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