Покончил с собой актер из "Санта-Барбары" Питер Ликасси

Актер Питер Ликасси, сыгравший мороженщика Питера в культовой хоррор-комедии 1987 года "Клоуны-убийцы из космоса" (Killer Klowns from Outer Space) покончил с собой 27 августа.

Sad times are upon us. RIP KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE star, Peter Licassi ❤️ pic.twitter.com/DCZhlyru9f — ArrowFilmsVideo (@ArrowFilmsVideo) September 3, 2020

Печальную новость сообщил на Facebook давний друг и коллега Питера по "Клоунам" Майкл Сигел. Рассказав, что толкнуло Ликасси на страшный шаг. И вспомнив покойного как талантливого, умного, веселого и разнообразно одаренного парня, отличного актера и музыканта. Доброго, отзывчивого, щедрого, всегда готового помочь.

Ликасси родился 1 апреля 1959 года, на экранах дебютировал в 84-м в комедии Cheeseball Presents, и помимо "Клоунов" сыграл в нескольких эпизодах "Санта-Барбары" в 1989-м.