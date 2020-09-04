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Покончил с собой актер из "Санта-Барбары" Питер Ликасси

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    04.09.2020, 12:39
Текст:   Олег Усков

Актер Питер Ликасси, сыгравший мороженщика Питера в культовой хоррор-комедии 1987 года "Клоуны-убийцы из космоса" (Killer Klowns from Outer Space) покончил с собой 27 августа.

Печальную новость сообщил на Facebook давний друг и коллега Питера по "Клоунам" Майкл Сигел. Рассказав, что толкнуло Ликасси на страшный шаг. И вспомнив покойного как талантливого, умного, веселого и разнообразно одаренного парня, отличного актера и музыканта. Доброго, отзывчивого, щедрого, всегда готового помочь.

Ликасси родился 1 апреля 1959 года, на экранах дебютировал в 84-м в комедии Cheeseball Presents, и помимо "Клоунов" сыграл в нескольких эпизодах "Санта-Барбары" в 1989-м.

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