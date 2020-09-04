Политики призвали к преодолению разногласий для борьбы с пандемией

Главной темой форума стало преодоление идеологических различий в интересах формирования глобального сообщества единой судьбы. Экс-президент Словении Данило Тюрк отметил, что преодоление идеологических разногласий - самая актуальная проблема на международной арене. Пандемия остается глобальной проблемой, которую можно эффективно разрешить только путем глобального многостороннего сотрудничества - ключа для преодоления идеологических различий.

Бывший заместитель спикера парламента Малайзии Онг Ти Кит считает, что так называемую демократию в западном понимании нельзя использовать при определении нынешней модели глобального управления. Выбор модели государственного управления находится в ведении народа страны, он не зависит от иллюзий больших влиятельных стран.

Участники видео-форума единогласно одобрили активную роль Китая в стимулировании глобализационных процессов. Бывший премьер-министр Египта Исам Шараф отметил, что благодаря инициативе "Один пояс и один путь" Китай предоставил всем странам возможности совместного развития и противостояния нынешним вызовам. По его словам, эта интеграционная инициатива из региональной стала глобальной.