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04.09.2020 22:23
Рубрика: В мире

Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России

Фото: Anastasia Sirotkina/Pool/ Reuters Фото: Anastasia Sirotkina/Pool/ Reuters
Фото: Anastasia Sirotkina/Pool/ Reuters

Персональные санкции, которые Россия ввела из-за ситуации на Украине, распространены еще на 43 иностранных граждан.

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Среди тех, кто попал под экономические ограничения, числятся бывший президент Украины Петр Порошенко, музыкант и политик Святослав Вакарчук, член Меджлиса Ахтем Чийгоз, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и Ирина Луценко. Это следует из текста Постановления кабмина.

"Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 .. Порошенко Петр Алексеевич", - в частности, говорится в постановлении.

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