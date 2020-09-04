Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России

Персональные санкции, которые Россия ввела из-за ситуации на Украине, распространены еще на 43 иностранных граждан.

Среди тех, кто попал под экономические ограничения, числятся бывший президент Украины Петр Порошенко, музыкант и политик Святослав Вакарчук, член Меджлиса Ахтем Чийгоз, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и Ирина Луценко. Это следует из текста Постановления кабмина.

"Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 .. Порошенко Петр Алексеевич", - в частности, говорится в постановлении.