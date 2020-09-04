Между Москвой и Санкт-Петербургом построят магистральную квантовую сеть

Правкомиссия по цифровому развитию утвердила дорожную карту по развитию в России квантовых коммуникаций, сообщила пресс-служба РЖД, разработчика карты.

Квантовые технологии основаны на законах квантовой физики и на сегодня являются наиболее перспективными, так как они обеспечивают принципиально новый уровень информационной защиты.

Цель документа - к 2024 году реализовать более 120 мероприятий по созданию коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей.

Основными потребителями квантовых коммуникаций станут сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т.д. Коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна также и на зарубежных рынках, говорится в сообщении компании.

Дорожная карта по развитию квантовых технологий создана в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Это второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По его мнению, у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами.

Инфраструктура РЖД уже объединяет более 75 тысяч километров оптико-волоконных сетей и собственные системы связи по всей стране. "Интегрируя наши возможности с усилиями участников рынка и регуляторов, мы сможем выстроить модель кооперации от базовых научных разработок до конечного применения", - рассказал замглавы РЖД Сергей Кобзев.

Одним из пилотных проектов карты станет строительство магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург протяженностью порядка 800 километров. Сеть позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей.