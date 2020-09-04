Между Москвой и Санкт-Петербургом построят магистральную квантовую сеть

Новости

Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
Роспотребнадзор: Иммунитет к COVID-19 имеют 12,4 процента свердловчан 10:36
В Москве проведут экскурсии по Северному речному вокзалу 10:30
Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма 10:15
Собянин: Многие москвичи получили естественную иммунизацию от COVID 09:58
На Ставрополье после 4 дней поисков найдена пропавшая девочка 09:50
Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel 09:47
В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень 09:38
На следующей неделе в Приморье ждут новый тайфун 09:33
На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке 09:14
Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз 09:02
В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление 09:00
В Анапе в ДТП с автобусом пострадали 9 человек 08:59
На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского 08:55
В Японии 11 человек пострадали при землетрясении 08:51
Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open 08:47
Дзюба догнал Бесчастных по голам за сборную России 08:32
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Айлендерс" в овертайме 08:22
Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси 08:17
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум 08:11
Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны 07:55
Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии 07:10
В Хабаровском крае сняли все действовавшие из-за COVID-19 ограничения 06:41
Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 09:59
Рубрика: Экономика

Между Москвой и Санкт-Петербургом построят магистральную квантовую сеть

Текст: Ирина Алпатова
Правкомиссия по цифровому развитию утвердила дорожную карту по развитию в России квантовых коммуникаций, сообщила пресс-служба РЖД, разработчика карты.

Квантовые технологии основаны на законах квантовой физики и на сегодня являются наиболее перспективными, так как они обеспечивают принципиально новый уровень информационной защиты.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Оформление пенсионного удостоверения переведут в цифровой формат

Цель документа - к 2024 году реализовать более 120 мероприятий по созданию коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей.

Основными потребителями квантовых коммуникаций станут сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т.д. Коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна также и на зарубежных рынках, говорится в сообщении компании.

Дорожная карта по развитию квантовых технологий создана в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Это второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По его мнению, у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Драйверами цифровых технологий станут медицина и развлечения

Инфраструктура РЖД уже объединяет более 75 тысяч километров оптико-волоконных сетей и собственные системы связи по всей стране. "Интегрируя наши возможности с усилиями участников рынка и регуляторов, мы сможем выстроить модель кооперации от базовых научных разработок до конечного применения", - рассказал замглавы РЖД Сергей Кобзев.

Одним из пилотных проектов карты станет строительство магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург протяженностью порядка 800 километров. Сеть позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, это будет хорошо
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре