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04.09.2020 08:17
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси

Текст: Владимир Шилов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Член Совета федерации Алексей Пушков считает неуместными высказывания помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, который пригрозил России последствиями "при применении силы" в Беларуси.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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"Госдеп утверждает, что в Беларуси не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Беларуси именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, ранее американский дипломат допустил возможность дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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