Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси

Член Совета федерации Алексей Пушков считает неуместными высказывания помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, который пригрозил России последствиями "при применении силы" в Беларуси.

"Госдеп утверждает, что в Беларуси не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Беларуси именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, ранее американский дипломат допустил возможность дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.