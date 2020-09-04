Путин получит доклад о переданных Минском документах по ситуации с Навальным

ФСБ доложит президенту о материалах, которые передали белорусские спецслужбы по ситуации с "отравлением" блогера Алексея Навального.

"Наверняка, ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно. Собственно, это функция любой спецслужбы", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По их содержанию он говорить ничего не стал. Но заметил, что они были предоставлены вчера в ФСБ.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах", - заметил представитель Кремля. По его словам, их анализируют спецслужбы.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко вчера заявил о перехвате разговора Берлина и Варшавы, из которого следует, что отравление - это фальсификация.