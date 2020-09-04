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04.09.2020 14:03
Рубрика: Экономика

Разработан законопроект о городских агломерациях

Текст: Марина Трубилина
Узаконить понятие "городская агломерация" предлагает Минэкономразвития. Ведомство разработало проект закона об агломерациях, поправки также предлагается внести в Гражданский кодекс и ряд других законов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Под городской агломерацией в законопроекте предлагается понимать территорию городского округа или города федерального значения, объединенную с территориями других муниципальных образований устойчивыми социальными, экономическими и хозяйственными связями.

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При этом, как указывается в пояснительной записке к документу, должны учитываться численность, плотность населения, а также транспортная доступность административного центра агломерации (у жителей должна быть возможность съездить туда и обратно в течение рабочего дня).

Для совместного решения различных вопросов власти населенных пунктов смогут заключать межмуниципальные соглашения, принимать решения на межмуниципальном координационном совете предполагается учреждение межмуниципальных предприятий и компаний, которые, к примеру, смогут работать в сфере газо-, тепло-, водоснабжения, транспортного сообщения на территории всей агломерации.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
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Развитие городов сейчас определяет динамику экономического роста в большинстве стран мира, указывают разработчики проекта. Города и городские агломерации концентрируют интеллектуальные и финансовые ресурсы, генерируют инновации. Однако в России вопросы формирования и функционирования агломераций пока неурегулированы.

Принятие законопроекта, считают в министерстве, создаст благоприятную правовую среду для объединения ресурсов муниципальных образований, Российской Федерации и субъектов РФ - например, при реализации крупных инфраструктурных проектов, строительства и эксплуатации новых социально-культурных и бытовых объектов для населения. А это, в свою очередь, привлечет дополнительные инвестиции в развитие крупных и средних городов и прилегающих к ним территорий.

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