Депутаты Воронежской облдумы рассмотрели почти 20 тысяч обращений

Итоги работы региональных парламентариев VI созыва подвели в Воронежской области. За пять лет народные избранники рассмотрели почти 20 тысяч обращений граждан, и в 40 процентах случаев людям удалось помочь.

Встречи депутатов с заявителями проходили в общественной приемной Воронежской областной Думы, приемных политических партий и непосредственно в округах. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, с 2015 года более шести тысяч обращений было принято в стенах Парламентского центра.

Свыше 40 процентов жалоб касалось социальной сферы, 20 процентов - проблем ЖКХ, около 10 процентов - вопросов соблюдения законности и охраны правопорядка. Благодаря системному взаимодействию облдумы с различными ведомствами и организациями по всем обращениям оперативно назначаются исполнители на местах, а сроки исполнения поручений четко оговариваются. Положительно решается два из пяти обращений.

Жители региона обращаются к депутатам не только за помощью, но и с ценными идеями. Значительная часть их ложится в основу законопроектов, принимаемых региональным парламентом. Нередко воронежцы и сами формулируют конкретные предложения законодательного характера.

За минувшие пять лет в практику прочно вошли совместные приемы граждан, которые проводят в муниципальных районах руководители госорганов и депутаты областной думы. Это также позволяет формировать эффективную правовую базу.

С 15 июля - в период парламентских каникул - приемная Воронежской облдумы продолжает принимать заявления граждан. Письменные обращения можно принести лично либо отправить по почте по адресу 394018, Воронеж, ул. Кирова, 2. Также работает электронная приемная. Чтобы ваше обращение было рассмотрено, внимательно заполняйте все разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.