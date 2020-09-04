В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер не раз устраивали выставку работ Наума Грановского. Про него так и говорили: "Наум Грановский - летописец московский". Снимки столицы с 1920-х до 1980-х известны многим. Но на этот раз тут покажут то, что хранилось в архиве фотомастера.

- Многие фотографии из тех, что представлены здесь, не публиковались. Это был архив отца. Он хранился в комнатке, переоборудованной им в лабораторию, - говорит сын Наума Грановского.

Григорий Наумович - музыкант. Его сын - дирижер. Фотографией никто в семье больше не занимается, поэтому решено было отдать архив в Центр фотографии. Эта выставка здесь не первая, посвященная творчеству Грановского. Она приурочена к 110-летию со дня рождения мастера, которое отмечалось в феврале.

Снимки Сухаревской площади, где еще жива знаменитая Сухарева башня, фотографии строящихся сталинских высоток, Новые Черемушки, Кутузовский проспект, которыйможно перейти, не опасаясь машин, олимпийская Москва... Благодаря Грановскому, как говорит директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, мы меняем отношение к своему прошлому, больше ценим то, что раньше казалось неважным, незаметным или незначительным:

- Грановскому было интересно наблюдать за городом, поэтому нам тоже интересно смотреть на Москву и на его фото, и теперь - вживую, - отмечает она.

Да, в семье Грановских больше нет фотографов. Но его дело продолжил Валерий Христофоров, также долгое время работавший в фотохронике ТАСС. Ученик 125-й школы, он стал и учеником мэтра советской фотографии. Христофоров говорит, что прошел у Грановского академический курс. И первую съемку с ним помнит отлично.

- Это было на Ростовской набережной, напротив Киевского вокзала. Науму Самойловичу нужна быа фотграфия трех мостов - Дорогомиловского, метромоста и Новоарбатского. И мы ждали, пока облачко подойдет и украсит небосвод.

У Наума Грановского много снимков с высоких точек. Раньше подняться на крышу примечательного здания не было проблемой. Теперь для такой съемки зачастую нужно множество согласований.

А еще Грановский после съемки сам занимался фотопечатью.

- Этот процесс он называл "рукоблудием", - говорит Христофоров. - Например, снимок набережной... Он держит его в водичке, берет ватку и обрабатывает снимок красной кровяной солью. И он уже более бледный, нужный эффект достигнут.

Да, так раньше выглядел фотошоп. "Отец начинал, как печатник - и химию знал отлично", - отмечает Григорий Наумович.

- Наум Самойлович говорил: "Контрастный негативчик? Побольше метольчику положите, Валерий Юрьевич!", - добавляет Христофоров. - С плохим светом Грановский почти не снимал. Приедем с ним куда-то на его "Москвиче" - свет не тот. Возвращаемся через два-три часа - порядок! Так он со своими снимками попадал, что называется, в изюм. За что Грановского и ценили в фотохронике.

Оценить работы московского летописца можно в Центре фотографии имени братьев Люмьер - выставка продлится до 31 октября.