Когда в Москву придет "бабье лето"

Вторая неделя сентября в московском регионе вплоть до четверга будет довольно теплой, но с дождями. А затем придет похолодание. Когда ждать москвичам "бабьего лета", рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Теплая погода сохранится в столице вплоть до следующего четверга, температура воздуха в дневные часы будет немного превышать отметку +20 градусов, - рассказывает Позднякова. - Но временами станут идти дожди, пусть и кратковременные. Затем ожидаем возвращение нормальной для середины сентября погоды. То есть днем +15..+18 градусов, и ночью не выше +8...+10.

По словам метеоролога, нормальная осенняя погода простоит вплоть до 14 сентября. А затем в регион придет настоящее "бабье лето".

- Расчеты показывают, что температура воздуха поднимется выше +20, порой может быть до +25 градусов, и ночи совсем летние: +14...+15, - поясняет Позднякова. - Никаких дождей не ожидается. Продлится "бабье лето" около недели.