На День города в столице потеплеет до августовских значений

В первые выходные сентября, когда Москва празднует День города, осадков не ожидается, а температура останется высокой, как в середине августа. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Западная периферия антициклона понизит атмосферное давление, поэтому облаков будет довольно много, но, предположительно, без осадков. Эта же облачная "подушка" защитит ночью от выхолаживания воздуха. Все вместе будет создавать ощущение продолжающегося лета.

- В субботу в столице +22..+23 градуса, ночью +9...+12, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области. - В воскресенье температурный фон чуть выше, днем воздух сможет прогреться до +24. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 3 градуса.

По прогнозам метеорологов, в понедельник тепло в регионе сохранится. Воздух прогреется выше +20 градусов, но местами могут пройти дожди.

Кстати, самым теплым в истории день 5 сентября пришелся на 1897 год, когда было +31,5. До +0,9 градуса остывал воздух в эти сутки в 1943 году.