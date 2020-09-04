Новости

Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений 16:49
"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК 16:46
Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова 16:39
Китай запустил многоразовый орбитальный модуль 16:28
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета 16:20
Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5% 16:18
Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту 16:17
В Тбилиси погиб рабочий из-за взрыва баллона с кислородом 16:15
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой 16:14
Фестиваль Srereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге 16:13
Никиту Белых этапировали в Киров в качестве свидетеля 15:59
Когда в Москву придет "бабье лето" 15:54
На Урале детей после отдыха не пустят в школу без теста на COVID-19 15:54
Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель 15:48
Путин обсудил меры по защите прав граждан 15:43
Джейсон Стейтем сыграет в новом фильме Гая Ричи "Пять глаз" 15:41
В Портленде застрелили демонстранта, подозреваемого в убийстве правого активиста 15:35
МВД Беларуси сообщило о задержаниях студентов в Минском университете 15:30
Вышел трейлер нового проекта автора "Американской истории ужасов" 15:24
На День города в столице потеплеет до августовских значений 15:23
Регионы получат 60 млрд бюджетных средств на оказание помощи гражданам по соцконтракту 15:22
Более 4 тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве 15:19
Глава Минобороны Беларуси пообещал ответить НАТО на враждебные действия 15:17
Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика 15:13
"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 15:23
Рубрика: Общество

На День города в столице потеплеет до августовских значений

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первые выходные сентября, когда Москва празднует День города, осадков не ожидается, а температура останется высокой, как в середине августа. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
Вильфанд сообщил о сокращении холодного времени года

Западная периферия антициклона понизит атмосферное давление, поэтому облаков будет довольно много, но, предположительно, без осадков. Эта же облачная "подушка" защитит ночью от выхолаживания воздуха. Все вместе будет создавать ощущение продолжающегося лета.

- В субботу в столице +22..+23 градуса, ночью +9...+12, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области. - В воскресенье температурный фон чуть выше, днем воздух сможет прогреться до +24. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 3 градуса.

По прогнозам метеорологов, в понедельник тепло в регионе сохранится. Воздух прогреется выше +20 градусов, но местами могут пройти дожди.

Кстати, самым теплым в истории день 5 сентября пришелся на 1897 год, когда было +31,5. До +0,9 градуса остывал воздух в эти сутки в 1943 году.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете