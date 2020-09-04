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04.09.2020 19:45
Рубрика: Культура

На ММКЯ представили книгу шеф-редактора ГодЛитературы.РФ Михаила Визеля

Текст: Татьяна Шипилова
В период весенней самоизоляции дело было вечером (а Михаил Визель на самом деле поздними вечерами писал статьи, которые вылились в целый сериал "Пушкин на карантине"), делать было не сказать чтобы нечего, но мы старались поддержать дух россиян, неожиданно засевших по домам, и наш шеф-редактор поднимал наш боевой дух рассказом о карантине Пушкина 1830 года, который больше известен как "Болдинская осень".
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

И вот прошло меньше полугода, а издательство "Бослен" уже издало книгу "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года" с иллюстрациями, с красивой обложкой, всё как полагается.

Фото: Александр Корольков/РГ
Юрий Лепский представил на ММКЯ книгу "Бродский только что ушел"

И на ММКЯ автор ее и представил. И еще представил Илью Кожухаря, автора проекта IDaPushkin. Проект этот тоже случился в период мировой самоизоляции и даже попал в лонг-лист премии "Театрал".

Михаил рассказал о том, что книга не только издалась, но и написалась быстро: за 19 дней. Цифра эта тоже названа не просто так: дело в том, что книга состоит из разъяснений 19 писем Пушкина своим друзьям, родственникам и невесте. Все эти письма написаны в разных стилях, разной интонацией и с разной целью. 19 писем написал Пушкин - 19 дней писал Михаил Визель свою книгу. Потом, конечно, дополнял и редактировал, но основная работа была проделана в рекордно короткие сроки.

На презентации Илья Кожухарь любезно согласился прочитать два письма Пушкина, приводимых в книге, - письмо Наталье Гончаровой и Петру Вяземскому, после чего Михаил оба письма прокомментировал.

Казалось бы, Пушкин изучен вдоль и поперек, но Михаил нашел то самое русло, что оказалось не только познавательно, но и удивительно актуально для современного человека.

И если вдруг самоизоляция повторится (надеемся, что не повторится, но все же), мы надеемся, что книга скрасит один из ваших самоизолированных вечеров и докажет, что на карантине можно не только скучать, но и проводить время с пользой. Например творить. Все же мы помним, что именно в тот самый карантин 1830 года были написаны "Повести Белкина" и "Маленькие трагедии", был закончен "Евгений Онегин". А еще написана назидательная "Сказка о попе и о работнике его Балде"…

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