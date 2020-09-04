Под Белгородом в запертой машине погиб ребенок-инвалид

В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка-инвалида, оставленного в закрытой машине.

По информации регионального следственного управления СК РФ, трагедия произошла 4 сентября в городе Валуйки, когда пожилая супружеская пара вместе с 11-летним внуком на своем автомобиле приехала на местный рынок. В какой-то момент дед оставил внука в закрытой машине и отправился встречать жену, уходившую за покупками.

- Вернувшись, он увидел, что машина дымится, - рассказали в СУ СК. - Из автомобиля ребенка извлекли прохожие. Мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных термических травм.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, очаг и причины возгорания автомобиля, назначены экспертизы. Следствие также намерено дать правовую оценку действиям органов опеки, поскольку мальчик-инвалид после смерти матери находился под опекой дедушки и бабушки.