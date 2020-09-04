Путин назвал эффективными меры Москвы по борьбе с коронавирусом

Столичные власти предприняли очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с коронавирусом. Ситуация не только стабилизировалась - началось сокращаться количество больных, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятна, оценил Владимир Путин и поблагодарил за это Собянина и его команду.

Но в таком крупном мегаполисе - 10 с лишним миллионов человек плюс 3 миллиона приезжих каждый день - не можно не быть проблем, заметил президент. Население растет с каждым годом, добавил он.

"Но начать придется с темы, которая уже, наверное, оскомину набила, как у нас в народе говорится, но без обсуждения которой мы сегодня не обойдемся, имею в виду вот эту самую коронавирусную инфекцию, борьбу с ней", - подчеркнул президент.

Москва первой столкнулась с масштабными проблемами такого рода: самая большая концентрация людей в столице, самый крупный транспортный хаб, сюда сходятся все пути и отсюда они начинаются, констатировал Путин. Поэтому контактов много, промышленность и сфера услуг очень развита, добавил он.

"Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки", - заметил глава государства. Но городские власти предприняли очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой и все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество больных, сказал он. "Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам", - оценил Путин.