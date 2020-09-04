Москва вернулась к обычной жизни, но положительный тест на коронавирус каждый день получают более 600 человек. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин, подводя промежуточные итоги борьбы с COVID-19.

Глава города напомнил, что режим повышенной готовности был введен еще 5 марта. А к первым дням мая количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса превысило 6 тысяч. Большинство москвичей перешли на самоизоляцию. К обычной жизни горожане вернулись только в начале августа.

"Москвичи вновь ходят на работу и ездят на метро, - отметил Собянин. - Количество выявляемых случаев заражения снизилось в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями". Тем не менее в больницах остается около 4 тысяч больных коронавирусом. У каждого десятого - тяжелая форма.