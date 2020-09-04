Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с коронавирусом

Ключевую роль, по мнению мэра, сыграли несколько факторов. Это быстрая и адекватная реакция. "Помните, как в феврале-марте многих людей раздражали патрули, останавливавшие в метро граждан КНР. И какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы, - пишет он. - Но благодаря этим мерам мы смогли перекрыть восточный маршрут завоза инфекции и выиграть два драгоценных месяца на мобилизацию и подготовку".

Второй фактор - прочный фундамент, на котором стоит сегодня социальная сфера и городское хозяйство Москвы. Благодаря проведенной модернизации в больницах и поликлиниках было достаточно ресурсов, чтобы выдержать обрушившийся на них удар. В мире развернулась настоящая война за аппараты ИВЛ. В Москве за последние годы закупили тысячи единиц этой техники. Она в городе просто была. "Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения о том, кого будем, а кого - не будем спасать", - продолжает глава города.

Кроме того, для госпитализации заболевших потребовалось перепрофилировать десятки стационаров. Это удалось сделать быстро, потому что город имел сотни ремонтных бригад. В обычной жизни - они вели обычный ремонт и благоустройство. В критической ситуации - смогли быстро подготовить необходимый коечный фонд.

А когда потребовалась телемедицина, ее удалось развернуть потому, что заранее была создана система ЕМИАС с электронными картами пациентов.

"Правительство Москвы жестко критиковали за объединение поликлиник и больниц, оптимизацию коек. Говорили о разгроме системы здравоохранения, - размышляет Собянин. - Но подумайте - смогли бы маломощные и плохо оснащенные поликлиники выполнить задачу своевременной диагностики ковидной пневмонии? Разумеется, нет. Только благодаря созданию мощных амбулаторных центров, оснащенных компьютерными томографами, мы смогли обеспечить массовую диагностику, а значит - и своевременное оказание помощи тысячам людей". И делает вывод: значит, система здравоохранения Москвы развивалась все-таки в правильном направлении. И решения, за которые нас критиковали, спасли тысячи жизней людей.

Точно так же модернизация подготовила другие сферы к прохождению чрезвычайной ситуации. Школьники не потеряли учебный год. Дистанционное обучение проходило не без проблем, но в целом оказалось успешным. Результаты ЕГЭ - не хуже, чем в прошлом году.