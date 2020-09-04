Собянин сделал прививку от коронавируса

Иначе "мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет", - аргументировал столичный градоначальник. Два месяца назад вообще скептиков было чуть ли не 90 процентов, заметил он.
"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение", - сказал Собянин. "Коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии", - добавил он.
Мэр чувствует себя нормально. "Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы", - сказал он.
"Температура поднималась у вас?" - спросил Владимир Путин. Собеседник ответил, что нет, он вообще практически не почувствовал последствий. "Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа", - сравнил он.
"Не болейте, будьте здоровы", - пожелал мэру президент.