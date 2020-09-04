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04.09.2020 16:32
Рубрика: Власть

Собянин: Среди москвичей растет популярность ВДНХ

Текст: Любовь Проценко
Накануне Дня города мэр Москвы Сергей Собянин побывал на ВДНХ. Побывал в ландшафтном парке, павильонах "Цветоводство и озеленение", "Коневодство", "Микробиологическая промышленность", а также будущем музее - гараже особого назначения ФСО России. Осмотрев их, глава города сказал журналистам:

- Несмотря на сложности пандемии, ВДНХ продолжает развиваться. Пожалуй, самое главное, что после снятия ограничений количество желающих прийти на ВДНХ, погулять, посетить музеи, аттракционы не стало меньше, а, пожалуй, стало даже больше.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Стало меньше туристов, по его словам, но москвичи с удовольствием заполнили эту нишу, и популярность ВДНХ среди них растет.

Что приятно, по мнению мэра: теперь гулять и наслаждаться природой можно во всех уголках главной выставки страны, так как сделано самое трудное - заменены инженерные сетеи, восстановлены ландшафты, проведено дополнительное озеленение и благоустройство. Но еще продолжаются работы по воссозданию памятников - павильонов "Узбекистан", "Коневодство", "Цветоводство и озеленение". Кроме того, строится новый павильон "Росатома".

В заключение глава города поздравил москвичей с днем рождения Москвы:

- Хочу поздравить и ВДНХ, и всех москвичей с наступающим Днем города, с днем рождения Москвы. ВДНХ - это символ города, неразрывна с ним. По тому, как возрождается ВДНХ, можно говорить и о возрождении всей Москвы".

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