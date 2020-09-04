Собянин заявил о восстановлении сферы торговли и услуг

Сфера торговли и услуг, промышленность в Москве уже вышли на докризисный уровень, сообщил на видеоконференции с президентом мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как экономика восстанавливается, Сергей Семенович?" - спросил глава государства Владимир Путин.

Собянин напомнил, что на пике проблем кассовые обороты малого и среднего бизнеса упали почти в два раза от обычного среднемесячного оборота. "И, конечно, были сомнения, что мы выберемся из этой ситуации быстро", - не скрывал он. Давали прогнозы, что это будет через год, через полтора и так далее.

Но меры, предпринятые правительством по поручению президента, плюс столичные: четыре пакета для поддержки малого, среднего бизнеса, экономики города - позволили практически с мая по июль выйти на докризисные обороты - остается минус 6 процентов.

"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы", - заявил Собянин. Помогло и решение президента по льготным ипотечным кредитам. "Просто взрывной рост привлечения инвестиций в эту отрасль", - заметил он.

В целом, восстановление идет быстрее, чем ожидалось, оценил мэр. Но есть еще много проблем: так, торговля восстановила объемы полностью, но предприятия-то разные. "Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы - это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются еще проблемы, в годовом обороте они не добирают деньги", - перечислил столичный градоначальник. "Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены", - заключил мэр и заметил, что во многом все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и в стране, и в городе.