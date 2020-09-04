Суд вынес приговор за строительство подпольного нефтепровода в Москве

Люблинский районный суд Москвы вынес приговор трем гражданам за строительство подпольного нефтепровода и кражу топлива. Слушание подобного дела в столице - необычно. Попытки врезаться в нефтепроводы встречаются, но, как правило, происходит это в совершенно отдаленных и "диких" местах , где подобный криминальный бизнес никто не видит. Но врезаться в нефтепровод и начать качать топливо в густонаселенном городе - редчайшее преступление. Во всяком случае в Москве, с таким преступлением правоохранители еще не встречались.

На скамью подсудимых сели граждане уже судимые. Это 37-летний житель Московской области Алексей Бирюков, 38-летний гражданин Узбекистана Отабек Хожиев и 32-летний житель Мордовии Дмитрий Крысин. Все осуждены по редким уголовным статьям - 158-й - "хищение чужого имущества из нефтепродуктопровода, совершенное в крупном размере". А Бирюков и Хожиев еще осуждены по статье 215.3 - "повреждение нефтепродуктопровода, которое повлекло нарушение его нормальной работы, совершенное в отношении магистрального трубопровода, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в столичной прокуратуре.

Суд установил, что Бирюков и Хожиев, "реализуя умысел на приведение в негодность нефтепродуктопровода", в октябре 2017 года сделали врезку в трубопровод. Он принадлежал АО "Транснефть - Верхняя Волга" . Установленные этими людьми трубы, вели к заранее приготовленным цистернам. Цистерны закопали в землю на промышленной территории в Москве.

Над цистернами были установлены строительные бытовки. Сделали это специально, чтобы на цистерны не наткнулся кто-нибудь чужой и чтобы самим иметь свободный доступ к ним. По трубам шли автомобильный бензин и дизельное топливо. Всего этого Бирюков, Хожиев и Крысин смогли украсть на общую сумму больше 35 миллионов рублей.

Часть похищенного эти деятели успели распродать. 18 апреля 2018 года врезка была обнаружена сотрудниками "Транснефть - Верхняя Волга" и ликвидирована.

С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры районный суд приговорил Алексея Бирюкова к 5 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Отабек Хожиев получил три с половиной года, но в колонии общего режима. Столько же - 3 года шесть месяцев в колонии общего режима проведет и Дмитрий Крысин.

До суда Бирюкова под стражу не брали и все следствие и суд он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После того, как судья огласил вердикт, он был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.